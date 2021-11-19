Apple’da otomobil için tarih belli oldu

Elektrikli otomobil projesini yeniden gündemine alan Apple, 2025’te tam otonomiye elektrikli araç projesini tamamlamayı hedefliyor.

SCOOP: Apple is pushing to speed up development of an electric vehicle under new management, seeking to launch a full self-driving car as early as 2025 https://t.co/iGInOmLa7W — Bloomberg (@business) November 18, 2021

Bloomberg’in haberine göre Apple içinden bir kaynak ‘Apple Car’ isimli elektrikli otomobilin 2025 yılında tamamlanması için büyük bir çaba harcanacağını söyledi.

Projenin başında şirketin teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch yer alıyor. Projede diğerlerinden farklı olarak tam otonomiye sahip bir araç geliştirmeyi hedefliyor.

Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Apple, gaz pedalı ve direksiyonu olmayan bir araç peşinde.

Proje henüz kağıt üstünde olsa da Apple, bir süredir ABD yollarında sürücüsüz otomobil deneyleri yapıyor. Buna göre toplam 69 adet Lexus SUV tipi araç test için kullanılıyor.

Tam otonomi teknolojisi Google ve Tesla gibi devler tarafından da gündeme getirilmiş, ancak günlük hayatta yapılan testlerde oluşan kazalar birçok firmanın planlarını ertelemesine neden olmuştu.