Apple, Türkiye’deki 3’üncü mağazasını açıyor

Apple, Türkiye’deki üçüncü mağazasını İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde açacak. Mağazanın açılış tarihi henüz belli değil.

Fotoğraf: Reuters

Teknoloji devinin diğer iki mağazası İstanbul’un Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerinde.

Apple’ın web sitesinde yeni Apple Store mağazası için şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”