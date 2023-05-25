Apple, iPhone kilit ekranını ‘akıllı ekrana’ dönüştürecek

Apple, iPhone kilitliyken bile birçok öğenin aynı anda görüntülenmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerine çalışıyor.

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Bloomberg’ün haberine göre Apple, iOS 17’de iPhone’un kilit ekranını ‘akıllı bir ekrana’ dönüştüren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Habere göre yeni özellik sayesinde telefonun ara yüzü, telefon kilitliyken ve yatay olarak eğildiğinde hava durumu, takvim, hatırlatıcılar ve bildirimler gibi birçok şeyi aynı anda gösterecek. Haberde, öğelerin parlak metin içeren koyu bir arka planda gösterileceği ve Apple’ın iOS 16’yla birlikte ortaya çıkardığı kilit ekranı araç takımlarını genişleteceği belirtildi.

Benzer bir özellik Google Pixel cihazlarında da bulunuyor. Cihaz, yatay olarak yerleştirildiğinde çeşitli ögeler tek ekranda görüntülenebiliyor.

Apple’ın bu özelliği önümüzdeki ay ‘Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda’ iOS 17’yle birlikte duyurulması bekleniyor.