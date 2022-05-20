Apple da Metaverse’e hazırlanıyor: Artırılmış gerçeklik gözlüğü çıkarıyor

Apple’ın artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) gözlüğünü piyasaya süreceği dedikoduları bir süredir gündemdeydi. Apple severlere güzel bir haberimiz var; ürün yakın zamanda mağazanın vitrinlerini süslemeye başlayacak!

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Teknoloji devi Apple, uzun süredir tüm piyasayı etkisi altına alan ürünler geliştiriyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, kulaklık ve saat dahil olmak üzere birçok teknolojik cihaz üreten firma, bir süredir artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimini bir arada sunan gözlük üzerinde çalışıyordu. 2016’da cihazın ilk örneklerinden biri yönetim kuruluna sunulmuş, ardından çalışmalar sessizce devam etmişti.

ABD’li haber ajansı Bloomberg’e göre projede sona yaklaşıldı. Gözlüğün yönetim kuruluna sunulması, cihazın yakında vitrinlerde yer almaya başlayabileceği anlamına geliyor. Böyle devam ederse artırılmış ve sanal gerçeklik gözlüklerini yıl sonunda veya önümüzdeki sene Apple mağazalarında deneyebileceğiz.

Gözlüğün, Apple’ın imza ürünlerinden AirPods Max’taki gibi bir kumaş örgü ve kafa bandına sahip olduğu iddia ediliyor.