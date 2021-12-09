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Yaramazlara biraz batar!

App Store’da da fiyatlar artacak

Apple, Türk Lirası’ndaki sert değer kaybının ardından önümüzdeki günlerde App Store’daki bazı uygulamalarda fiyat artışları yapacağını duyurdu.

Apple Türkiye, TL’deki hızlı değer kaybı üzerine ürünleri geçici olarak satıştan kaldırmış ve birkaç gün sonra zamlı fiyatlarla tekrar satışa başlamıştı.


Şirket şimdi de uygulama satın alma platformu App Store’daki fiyatlandırmalarda gelecek birkaç gün içerisinde artış yaşanacağını kaydetti. Böylelikle daha önce 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatı 16,99 TL’ye yükseltildi.

Tam liste: Apple Türkiye’de zamlı fiyatlar

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