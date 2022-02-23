AP raportörü ‘millet ittifakı’nı turladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Amor ve beraberindeki heyet iki partinin de genel merkezine giderek Kılıçdaroğlu ve Akşener’le ayrı ayrı bir araya geldi.

İki görüşme de basına kapalı düzenlendi.

Nacho Sanchez Amor son olarak, 2017’den beri tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında 21 Şubat’ta görülen duruşmadan da tahliye kararı çıkmamasını eleştirmişti. Amor, ‘maskaralığa dönüşen yasal süreçte dönen sayısız yasal oyunun sonuncusuna tanık olduğunu’ dile getirerek, “Tüm bu oyunlar gerçeği gizleyemeyecek: AİHM kararlarına riayet edilmesi zorunlu” demişti.