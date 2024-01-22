Antisemitizmle suçlanan Elon Musk soluğu Nazi toplama kampında aldı

Antisemitik ve ırkçı nefreti teşvik etmekle suçlanan milyarder Elon Musk, Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret etti.

Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’nin haberine göre kampı gezerken fotoğraflanan Musk’ın yanında Avrupa Yahudi Derneği’nin antisemitizmin yükselişiyle ilgili konferansına katılacak isimler de bulundu.

Avrupa Yahudi Derneği tarafından Polonya’nın Krakow’da düzenlenen konferansta antisemitizm konusu tartışılacak.

Elon Musk and Ben Shapiro are touring Auschwitz in Poland. pic.twitter.com/bAsBvZ5Fuc — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 22, 2024

Reklam verenleri kaçırmıştı

Musk, geçen kasımda kendisini Yahudileri ‘beyazlardan nefret etmekle’ ve ‘antisemitizme kayıtsız kalmakla’ suçlayan bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısına “Asıl gerçeği söyledin” diye yanıt vermişti.

Reklam verenlerin X’ten çekilmeye başlamasının ardından Musk, mesajının şimdiye kadar yazdığı ‘en aptalca’ gönderi olduğunu söylemişti.

Aynı zamanda Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, eski adıyla X’i 2022’de satın aldığından bu yana Yahudi sivil toplum kuruluşlarınca antisemitik mesajlara göz yummakla suçlanıyor.

Aralarında Disney ve IBM’in de bulunduğu bazı büyük markalar, geçen yıl platformdaki reklamlarını durdurdu.