Antik kent Pompeii’de iki iskelet daha bulundu

İtalya’daki Antik Roma kenti Pompeii’deki kazılarda iki iskelet daha gün yüzüne çıkartıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İtalya Kültür Bakanlığı dün, yaklaşık iki bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla yok olan Antik Roma kenti Pompeii’nin harabelerinde iki iskelet bulunduğunu açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, iskeletlerin ‘İş Yerindeki Ressamlar Evi’ olarak bilinen bir binadan çıkarıldığı ve muhtemelen patlamayla beraber meydana gelen depremde hayatını kaybeden 50’li yaşlarında iki erkeğe ait olduğu belirtildi.

Pompeii Arkeoloji Parkı Direktörü Gabriel Zuchtriegel, bu kişilerin volkanik külden değil çöken binaların altında kalarak öldüklerini belirterek, kırık kemiklerinin arasında duvar parçalarının bulunduğunu kaydetti. Arkeologlar, son 250 yılda 1300’den fazla iskelet ve insan kalıntısını gün yüzüne çıkardı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano şunları dedi: “Bu iki iskeletin keşfi bize, bu muazzam hazinede hala her şeyi ortaya çıkarmak için daha çok çalışmamız, daha fazla kazı yapmamız gerektiğini gösteriyor.”