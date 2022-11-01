En büyük marka benim

Goop Stripes Cosmoss

Ünlü isimlerin marka yüzü olduğu günler geride kalmış gibi görünüyor.

Kendilerinin başlı başına marka olduğunu keşfettiklerinden beri, her biri kendi markasını kuruyor, yönetiyor. Konu yalnızca para kazanmak da değil. Bir dönemin parlak isimleri popüler kültür sahnesinden yavaş yavaş çekilirken hayatlarına yeni anlamlar katıyor, yeni kariyerler inşaa ediyor.

Bu konuda Gwyneth Palthrow’un öngörüsüne şapka çıkartmak lazım. Wellness ve lifestyle markası Goop‘u bundan tam 14 yıl önce kurdu. 2008’den beri sağlıklı yaşamdan kişisel bakıma, modadan cinselliğe rafine yaşam biçimini sayısı her geçen gün artan takipçileriyle paylaşıyor.

Bir markanın ötesinde geçip ‘topluluk’ oluşturmak üzere yokla çıkan son isim Naomi Watts. 54 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun bu ay hayata geçirdiği Stripes adlı markası, kadınların hayatındaki önemli dönemeçlerden biri olan menopozun rahatça konuşulabileceği bir alan oluşturma iddiasını taşıyor. 30’lu yaşlarının sonlarında, çocuk yapmayı düşünürken erken menopoz sorunu yaşayan Watts kendi deneyimini de paylaşıyor. Stripes markasıyla ürettiği sağlık ve bakım ürünlerini de sitesinden satıyor.

Britanyalı model Kate Moss da kendi adından esinlenerek kurduğu güzellik ve wellness markası Cosmoss markasıyla bir akıma katılanlardan. İncecik bacakları, küçük memeleri ve ‘kusurlu’ güzelliğiyle 2000’lerde süpermodellik kavramına yeni bir boyut kazandıran Kate Moss, 1 Eylül’de İnternet sitesini açtığı markasının tanıtımını gölde çıplak yüzdüğü bir videoyla yapmıştı.

Neredeyse bütün büyük isimlerin kendilerine ait İnternet siteleri var. Jennifer Lopez giysiden aksesuara pek çok ürün satıyor. Ancak bu ona yetmemiş olacak ki topluluk oluşturmak üzere kurduğu bir başka siteyle uğraşıyor. Rihanna, iç giyimden güzelliğe çok sayıda ürün çıkarttığı Fenty markasını profesyonellere emanet edip kendi adıyla bir topluluk sitesi kurar mı acaba?

Belki kariyerinde belli bir kilometreyi aştıktan sonra…