Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altında

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: Orman Genel Müdürlüğü.

AA’nın haberine göre Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.