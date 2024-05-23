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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da bulunan baykuş yavruları tedaviye alındı

Antalya’da doğada bitkin halde üç yavrusu bulundu. Tedaviye alınan baykuşlar daha sonra doğaya bırakılacak.

Fotoğraflar: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bulduğu üç baykuş yavrusu yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya bırakılacak.


Doğal Yaşam Parkı şube müdürü Aygül Arsun, Batı Akdeniz havzasının önemli kurtarma hayvan bahçelerinden biri olduğunu belirtti.

Arsun, “Kliniğe getirilen alaca baykuş, küçük baykuş ve peçeli baykuş yavrularını besledik. Ayrıca yaralı bir çoban aldatanı ve bir saz delicesinin tedavisini yaptık. Şu anda tedavisi devam eden ve paraliz durumu gözlemlediğimiz bir sincabımız da var. İlk hedefimiz bu canlıları doğal ortamlarına kavuşturmak. Ancak bazıları doğaya dönemiyor ve bu hayvanlar park içinde yaşamlarını sürdürüyor” dedi.

Yaralı baykuş yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

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Akşam Postası / 23 Mayıs 2024

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