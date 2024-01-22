Antalya sahilinde iki ceset daha bulundu

Antalya Serik’te 500 metre aralıkla sahile vurmuş iki ceset daha bulundu. Böylece bir haftada kıyıya vuran ceset sayısı sekize yükseldi.

Fotoğraf: AA

Kadriye Mahallesi’nde otel çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sahilde 500 metre aralıkla cinsiyetleri ve kimlikleri belirsiz, iskelet haline gelmiş 2 ceset bulundu.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Altı günde sekiz ceset

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi’ndeki sahilde 17 Ocak’ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Önceki gün Manavgat’ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen iki ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi’nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

Dün de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu.

Valilik

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, kıyıya vuran altı cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E’ye ait olduğunun değerlendirildiği, beş cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, 11 Aralık 2023’te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği ve daha sonra bağlantının kesildiği belirtilmişti. Valilik, bulunan cesetlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.