Annesi kaçak avcılar tarafından vurulan yavru karaca koruma altında

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde, doğada baygın ve yalnız halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.
AA’nın haberine göre Dereceören köyünün eski muhtarı Necat Aydoğan, ormanlık alanda bir ağacın altında yalnız ve baygın halde karaca yavrusu buldu.
Su içirdikten sonra kendine gelen karacayı aracına alan Aydoğan, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Annesinin kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen yavruyu Aydoğan’dan alan ekipler, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki rehabilitasyon merkezine teslim etti.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Annelerinden ayrılan yavrular, rehabilitasyon merkezlerine götürülüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşması gerekiyor” uyarısında bulundu.