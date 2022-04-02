Anket: Ukrayna savaşı AKP’nin oyunu arttırdı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Ukrayna savaşı, AKP’nin oyunu şubata göre arttırdı.

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Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini belirtiyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine olarak ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete yapılan zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Ancak MetroPOLL araştırmanın mart anketine göre Ukrayna krizinde AKP’nin arabulucu rolüne soyunması oyları artırdı.

Katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulan ankette AKP’nin oy oranı kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra yüzde 34,3 oldu. Aynı şirketin şubat anketinde bu oran 32,9’du.

CHP’nin oy oranıysa yüzde 24,1 oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 16,1, HDP yüzde 13, MHP yüzde 4,9, DEVA Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2, Gelecek Partisi yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

Sencar: AKP’nin oy desteği arttı

Aynı ankette kararsızlara ve protesto oylara “Mevcut partilerden birisini tercih etmek zorunda kalsanız” diye sorulduğundaysa AKP’nin oylarını 34,9’a çıkararak bir önceki ankete göre 2,7 puan arttırdığı görülüyor.

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, anketi “Ukrayna krizindeki kolaylaştırıcı rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü” diyerek paylaştı.

Ukrayna krizindeki kolaylaştırı rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü. pic.twitter.com/5egcwVeq29 — Ozer Sencar (@ozersencar1) April 2, 2022

Aynı şirketin önceki anketi

Şubat anketinde oranlar şöyleydi: CHP yüzde 26,7, İYİ Parti yüzde 13, HDP yüzde 12,6, DEVA Partisi yüzde 3,1, Saadet Partisi yüzde 2,4, Memleket Partisi yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7.

Diğer anketler ne diyor?

MAK Araştırma’nın martta 5 bin 750 kişiyle 30’u büyükşehir 64 ilde düzenlediği seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1’lik oy oranında ölçülmüştü.

ORC Araştırma’nın 6-13 Mart arasında 41 ilden 7 bin 290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP’nin yüzde 28,1 oy oranına düştüğü görülmüştü.

Yöneylem’in mart anketinde yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına inmişti.

Gezici Araştırma’nın 26-28 Şubat’ta 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 30,4’ü AKP, yüzde 28,2’si CHP’yi seçmişti. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,3, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 9,2 çıkmıştı.