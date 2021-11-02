Anket: Seçmenin yüzde 72’si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 95’i hayat pahalılığını kabul ederken sadece yüzde 5 ‘hayat pahalılığı yok’ dedi.

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar’ın “Seçmenlerin yüzde 72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor” notuyla paylaştığı ankette, katılımcılara “Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?” sorusu yöneltildi.

AKP ve MHP’liler de ‘zorlanıyoruz’ dedi

Araştırmaya katılan AKP’lilerden yüzde 12,6’sı, “Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı”, yüzde 33,9’u “Çok zorlanıyoruz”, yüzde 38,9’u “Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil” dedi. AKP’lilerin sadece yüzde 13,7’si “Hayat pahalılığı yok” dedi.

Araştırmaya katılan MHP’lilerin yüzde 12,5’i “Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı” derken, yüzde 27,1’i “Çok zorlanıyoruz”, yüzde 41,7’si “Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil” dedi. MHP’lilerin yüzde 17,7’si “Hayat pahalılığı yok” kanaatinde bulundu.

Böylelikle AKP’lilerin yüzde 85,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 81,3’ü hayat pahalılığı olduğunu söylemiş oldu.

Seçmenlerin %72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor pic.twitter.com/hI3vhb4gzD — Ozer Sencar (@ozersencar1) November 2, 2021

CHP’de hayat pahalılığı ‘dayanılmaz boyutlara ulaştı’ diyenlerin oranı 57,5, ‘çok zorlanıyoruz’ diyenler ise yüzde 34,5. ‘Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil’ diyenler ise yüzde 6,8.

İYİ Parti’de ise bu oranlar sırasıyla yüzde 50, 40,2 ve yüzde 9,2 oldu.

‘Dayanılmaz boyutlara ulaştı’ yanıtını verenlerde en yüksek oran HDP’den çıktı: 59,1. HDP’lilerden ‘çok zorlanıyoruz’ diyenler ise yüzde 29,2.

Genel olarak bakıldığında ise seçmenin yüzde 37’si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; yüzde 35’lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti.

Yüzde 22’lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5’lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.