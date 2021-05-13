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Yaramazlara biraz batar!

Anket: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 50’nin altında

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre AKP ile MHP’nin ittifakı yüzde 50’ye ulaşamıyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketinin 12 kentte yaklaşık 1500 kişiyle görüşerek hazırladığı ‘Türkiye Raporu’ anketinin mayıs sonuçları açıklandı.

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Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan (alttaki grafik) AKP’nin oyu yüzde 26,3 olurken, CHP yüzde 18,2’yle ikinci sırada. MHP ise yüzde 6’da.

Kararsızlar dağıtıldığında ise (alttaki grafik) AKP yüzde 33,9’a, CHP ise yüzde 22,5’ye yükseliyor. AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oyu ise yüzde 42,5 seviyesinde.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin oylarının toplamı ise yüzde 50’yi geçiyor.

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Araştırmaya göre en başarılı siyasetçi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip ediyor.

Halkın ekonomi konusundaki görüşleri ise karamsar. Toplumda ekonominin daha kötüye gideceği görüşü hakim.

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16 anket şirketinin ortalaması: AKP yüzde 36.3, MHP yüzde 9.6, CHP yüzde 24.8

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