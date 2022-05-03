Anket: Cem Özdemir, Almanya’nın en beğenilen üçüncü siyasetçisi

Yeşiller partili bakanlar Robert Habeck, Annalena Baerbock ve Cem Özdemir ilk kez Almanya’da en beğenilen politikacılar sıralamasında ilk üç sırayı aldı. Başbakan Olaf Scholz ise dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü.

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DW’nin haberine göre kamuoyu araştırma şirketi Insa’nın anketinde Yeşiller partili Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck en beğenilen siyasetçiler sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu.

Haftalık ankette ikinci sırada yine Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yer aldı. Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ise bir önceki haftaya göre sıralamada bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz ise en beğenilen siyasetçiler sıralamasında dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü. Listenin dördüncü sırasında SPD’li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, beşinci sırada SPD Genel Başkan Yardımcısı Lars Klingbeil ve altıncı sırada Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner yer aldı.

Pazar günü genel seçimler olsa Yeşiller’e oy vereceklerin oranı geçen haftaya göre 1 puan artarak yüzde 19’a yükseldi.

1 puan kaybeden SPD’nin oy oranı yüzde 23’e düştü.

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27 olarak belirlendi.

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oy oranı yüzde 9,5 olurken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 1 puan kaybederek yüzde 10,5’e düştü. Sol Parti’nin oy oranı yüzde 4,5’te kaldı.