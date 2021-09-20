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Yaramazlara biraz batar!

Anket: Çalışanların yüzde 65’i, işyerinde PCR zorunluluğunu doğru buluyor

IPSOS’un anketine göre çalışanların yüzde 65’i işyerleri tarafından PCR testi istenmesi kararını doğru buluyor.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de de aşı olmayanlardan, eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu etkinliklere katılımda ve şehirlerarası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu zorunluluğun işyerleri için de haftada bir PCR testi olarak uygulanacağını duyurmuştu.


Milliyet’in haberine göre IPSOS şirketinin “Sizin bu karar hakkındaki görüşünüzü öğrenebilir miyim” diye sorduğu katılımcıların yüzde 65’i uygulamayı doğru bulduğunu belirtti. Yüzde 24 doğru bulmazken, katılımcıların yüzde 11’i fikir beyan etmedi.

Aşı olan ve olmayan katılımcıların karar hakkındaki görüşleriyse birbirinin tam tersi. Aşı olan katılımcıların dörtte üçü bu kararı desteklerken, aşı olmamış katılımcıların yarısı bu kararın yanlış olduğu görüşünde. Ama yine de aşı olmamış katılımcıların yüzde 27’si de kararı destekliyor.

Çalışan katılımcıların yüzde 23’ü haftada iki kez, yüzde 27’si de haftada bir kez PCR testi yaptırılması gerektiğini belirtirken, yüzde 12’lik bir kesim de haftada üç kez yapılması görüşünde. Toplamda haftada bir kez yaptırılması görüşünde olan çalışan katılımcıların oranı yüzde 62. Bu oranlar toplumun genelinin verdiği cevaplarla çok benzer.

PCR testlerinin devlet tarafından karşılanması görüşü ağır bassa da çalışan katılımcıların yüzde 12’si bu testlerin işyeri tarafından karşılanması gerektiğini, yüzde 17’si çalışanların kendileri tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyor.

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