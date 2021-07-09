Ankara’daki eylemden dönen madenciler kaza geçirdi: İki madenci yaşamını yitirdi

Tazminat hakları için günlerdir Ankara’da eylem yapan Uyar Madencilik işçilerinin, dönüş yolunda kaza geçirdiği, Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ile madenci Ali Faik İnter’in kazada öldüğü belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

Ölüm haberini Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Twitter hesabından şöyle duyurdu: “ACIMIZ ÇOK BÜYÜK! ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK! Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin’i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik’imizi kaybettik.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise iki madencinin trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini bildirerek şunları kaydetti: “Ankara yürüyüşü dönüşü Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile madenci Ali Faik İnter’i trafik kazasında kaybettik. Acımız ve öfkemiz büyük… İşçi sınıfının başı sağ olsun.”

Ankara’da haklarını aradılar

2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciadan sonra gerekçe sunulmadan Soma Holding tarafından işten çıkarılan işçiler tazminatlarını almak için direniş başlatıp 2019 yılında Ankara’ya yürümüştü. Bu yürüyüşün ardından Soma Holding’e bağlı 4 bin işçinin tazminatı ödenmişti.

Ancak yine Soma’daki Uyar Madencilik’in benzer biçimde işten çıkardığı işçilere tazminatları ödenmemişti. Aynı hak Uyar Madencilik’in Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında Ekim 2014’te meydana gelen faciada hayatını kaybeden 18 işçinin aileleri ve sonrasında benzer şekilde işten çıkarılan 450 madenciden de esirgenmişti.

Temmuz 2020’de konu hakkında düzenleme yapılsa da Soma ve Ermenek’te Uyar ailesinin sahip olduğu şirketler rödovans sistemiyle çalıştığı ve farklı bir sözleşmeye tabii olduğu gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştı. Bunun üzerine Bağımsız Maden-İş Ekim 2020’de maden emekçilerinin haklarını alabilmesi için Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında gittiği İzmir’de madencilerin temsilcileriyle görüşmüş ve, “15 Ocak’a kadar sorunu çözeceğim” demişti. O dönemde Ankara yolunda olan madenciler, depremden sonra eylemlerini yarıda bırakarak enkaz çalışmalarına yardım etmek için İzmir’e koşmuştu.

Verilen sözler tutulmayınca madenciler soluğu yine Ankara’da almıştı.