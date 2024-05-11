Ankara’da üç emniyet görevlisine soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle daha önce açığa alınan üç emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs’ta başkentteki organize suç örgütüne soruşturma kapsamında Ankara il emniyet müdür yardımcısı, organize suçlarla mücadele şube müdürü ve müdür yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla açığa alınan bu üç kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S’nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklu sayısı 31’e çıktı