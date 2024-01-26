Ankara’da simide zam: 15 liraya çıktı

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren simidin 15 lira olacağını duyurdu.

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Simide en son 31 Temmuz’da zam yapılmış, 10 TL olmuştu.

ANKA’ya konuşan Delibaş, zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi. Delibaş, şunları söyledi:

“Temmuz 2023’de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu.”