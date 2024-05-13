Ankara’da eşini ve çocuklarını öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, izinli olarak gittiği Ankara’daki evinde iki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Komiser yardımcısı Veysel Ö. Keçiören ilçesinde yaşayan ailesini ziyarete gitmişti. Bilinmeyen bir nedenden eşiyle tartışmaya başlayan Veysel Ö., eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Veysel Ö.’nün Hatay’a tayini çıkmadan önce Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli olduğu açıklandı.