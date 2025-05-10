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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün ve yarın ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisikleti Yarışı’ etkinliği dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

Emniyet müdürlüğünün X’teki açıklamasına göre bugün saat 10:00’dan ve yarın saat 09:00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.


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