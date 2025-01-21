Ankara'da bugün bazı yollar kapalı

Ankara’da, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Ankara Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle 05.00’den itibaren şu yollar kapalı:
- Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı’yla Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü
- Tren Garı Kavşağı’yla buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı
- Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı
- Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı
- Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı
Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi’yle Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.