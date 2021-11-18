Ankara’da bir binada patlama: Altı yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi’ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikisi ağır altı kişinin yaralandığını bildirdi.

NTV’ye bağlanarak patlamanın ‘doğalgazdan kaynaklandığını’ belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘binanın kısmen boş olduğunu ve dörtte birinin yıkıldığını’ söyledi. Altınok, binada olduğu bilinen herkesin enkaz altından çıkarıldığını bildirdi.

Altınok’tan sonra NTV’ye bağlanan Ankara Valisi Vasip Şahin ise patlamanın ‘LPG patlaması’ olduğunu; enkaz altında birinin kalmadığından emin olmak için aramanın devam ettiğini söyledi.