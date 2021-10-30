Ankara’da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, iki gün önce kaybolan 11 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Muhammed Hattabi, boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesi 917’nci Sokak’ta bulunan metruk gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriyeli sığınmacı bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen karı- koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriyeli başka bir sığınmacıyı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.