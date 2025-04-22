CHP'nin 1'inci Meclis önünde toplanma talebine valilikten ret

Ankara Valiliği, CHP’nin 23 Nisan’da 1’inci Meclis önünde toplanmasını uygun görmedi.

Görsel: @herkesicinCHP / X

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında yarın 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyeceklerini duyurmuştu.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından aynı çağrıyı yapmıştı.

Etkinliğin afişi CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Valiliğin açıklamasında Meclis binasını öğrencilerin ve halkın yoğun şekilde ziyaret edeceği belirtilerek yürüyüşün trafiği olumsuz etkileyeceği ve halkı mağdur edeceği öne sürüldü.

Açıklama şöyle:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup, Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir.”