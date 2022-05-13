Ankara Üniversitesi’nde ‘sıfır kimyasalla’ kültür mantarı yetiştirildi

Ankara Üniversitesi hiçbir kimyasal kullanmadan kültür mantarı yetiştirdi.

Fotoğraf: Ankara Üniversitesi

Türkiye’nin ilk tematik teknokenti olan Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti’ndeki mantar üretim tesisinde ilk hasat yapıldı.

Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamen biyolojik yöntemlerle kestane mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarı yetiştirildi.

‘Yüksek protein değeriyle beslenmede önemli bir yere sahip’

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, üretim tesisinde incelemeler yaptı ve mantarları yetiştiren öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin mantar üretiminde oldukça iddialı olduğunu söyledi.

Ünüvar, kültür mantarının protein değerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle de beslenmede önemli yer tuttuğunu söyledi.

Üniversite örnek olacak

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan Eren, mantarların tamamen biyolojik yöntemlerle yetiştirildiğine vurgu yaptı. Ankara Üniversitesi’nin diğer işletmelere örnek olacağını söyledi.

Eren, “Şu anda Türkiye’de sıfır kimyasalla üretim yapan herhangi bir tesis hemen hemen yok. Buradaki tesiste tamamen biyolojik mücadeleyle üretim yapılıyor” dedi.

Hastalıklar ve parazitler nedeniyle kimyasal kullanılıyor

Eren ayrıca mantar üretiminde kimyasal kullanılmasının temel sebeplerini açıkladı: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık yavaş yavaş kimyasaldan uzaklaşılıyor. Ancak sektörün gelenekselleşmiş olan davranış şekli, ilaç kullanma alışkanlığı maalesef kolay kırılmıyor.”

Beyaz şapkalı mantar ve kestane mantarı üretimi, Ankara Üniversitesi için bir başlangıç. Üniversite, önümüzdeki dönemde tıbbi ve aromatik olarak da bilinen egzotik mantarları da üretmeyi hedefliyor.