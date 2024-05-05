Ankara Tabip Odası’nı ‘Çağdaş Hekimler’ yönetecek

Ankara Tabip Odası bugün düzenlediği seçimle yeni yönetimini belirledi. Çağdaş Hekimler Grubu 249 oy farkla seçimi birinci tamamladı.

Fotoğraf: Ankara Tabip Odası

Anka‘nın haberine göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında yapılan seçimlerde Çağdaş Hekimler Grubu ve Beyaz Önlük Dayanışması yarıştı. Seçimlerde baskı iddiaları gündemdeydi. Çağdaş Hekimler Grubu’ndan Dr. Aliye Mine Coşkun şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık Bakanı bir anda odalara sahip çıkılması gerektiğini belirten bir paylaşım yaptı ama hocaların ve idarecilerin özellikle de asistanlar üzerinde bir baskısı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu da bizi üzüyor.”

Baskı olmadığını savunan Beyaz Önlük Dayanışması’ndan Dr. Mehmet Ali Tokgöz de “Bunlar haksız ithamlardır. Hekimlerin artık siyasetten uzak olmaya ve hekimlerin sorunlarıyla ilgilenen bir odaya ihtiyacı var” dedi.

Seçimleri ‘Çağdaş, demokratik, laik, katılımcı bir tabip odası’ çağrısı yapan Çağdaş Hekimler kazandı.

Çağdaş Hekimler’in listesinde şu isimler var:

Yönetim Kurulu: Alpertan Acar, Başar Beyoğlu, Aliye Mine Coşkun, Özdan Çirpar, İrem Dinçer, Kemal Oskay, Togay Yılmaz.

Onur Kurulu: Hakan Akan, Ömer Cengiz, Gülriz Erişgen, Mine Önal, Ercan Yavuz.

Denetleme Kurulu: Hülya Biriken, Mustafa Serkan Durdu, Buket Gülhan

TTB Büyük Kongre Delegeleri: Murat Akova, Zerin Özaydın Aksun, Alpay Azap, Mehmet Sezai Berber, Özgür Canoler, Hulusi Sabri Dokuzoğuz, Şehsuvar Ertürk, Özlem Gülbahar, Hakan Güzel, Bayazıt İlhan, Hüseyin Oytun İnsan, Bektaş Kaya, Oğuz Kağan Kürekli, Dilek Surav, Figen Şahpaz, Esin Şenol, Meryem Aslı Tuncer, Volkan Tümer, Nilüfer Ustael