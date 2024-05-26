‘Büyük Emekli Mitingi’ nedeniyle Ankara’da bazı yollar trafiğe kapalı

Ankara’da ‘Büyük Emekli Mitingi’ nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı.
Saat 13:00 ile 17:00 arasındaki miting nedeniyle trafiğe kapalı yollar şöyle:
- Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı
- Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimiyle Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı
- GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimiyle Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokakların tamamı
- Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Kipodrom Caddesi’nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantla Kazım Karabekir Caddesi’nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm