‘Anadolu Parsı’na 23 zirve kaldı

Türkiye’deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp ‘Anadolu Parsı’ unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 58’inci tırmanışını Bartın’daki Drazlar Zirvesi’ne gerçekleştirdi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Balıkesir’de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Cennet, proje kapsamında Ulus ilçesine geldi.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Süphan’ın zirvelerine ulaşan Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan 1100 metre rakımlı Drazlar Zirvesi’ne ulaşarak 58’inci tırmanışını başarıyla tamamladı.

Profesyonel dağcı Cennet, aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa tırmanışı yapmaya başladığını, bir süre sonra 81 ilde 81 zirveye ulaşma düşüncesi oluştuğunu anlattı.

Tırmanışının ardından deneyimini paylaşan Cennet, “Buranın doğası muhteşem. Birbirinden güzel ve zorluk dereceleri olan farklı rotalar var. Ülkemizdeki dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen sporcularımızı Bartın ilimizdeki muhteşem ötesi güzelliğe, bu rotaya, manzaraya kesinlikle bekliyorum” dedi.