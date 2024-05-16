Amy Winehouse’un hikayesi yeniden beyazperdede

‘Back to Black’, Amy Winehouse’un hikayesini yıllar sonra beyazperdeye taşıyor.

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Winehouse 2011’de 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden ölmüştü.

Yönetmen Sam aylor-Johnson, biyografik drama filminin, Asif Kapadia’nın 2015 Oscar ödüllü belgeseline benzemesini istememiş.

Taylor-Johnson, Reuters’a ‘Back to Black’ filmi hakkında şunları söyledi: “Belgeselden çok farklı bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. En iyisi, Wihehousu’un hikayesini müziği aracılığıyla anlatmaktı.”

Görsel: YouTube

Film, Winehouse’un Yahudi bir ailede yetişme sürecini, kariyerini, aşklarını ve ölümüne yol açacak bağımlılığını anlatıyor.

Kısacık yaşamında tam altı kez Grammy ödülü alan sanatçı caz, soul, ritim ve blues unsurlarını harmanlamasıyla tanınıyordu.

Şu ana kadar filmle ilgili eleştiriler çoğunlukla olumsuz. Ancak pek çok kişi Winehouse’u canlandıran başrol oyuncusu Marisa Abela’nın başarılı bir performans sergilediğini düşünüyor.

Görsel: Reuters

The Guardian’dan eleştirmen Wendy Ide şöyle yazdı: “Film son derece dengesiz ve yanlış değerlendirmelere açık.”

Film şu ana kadar yüzde 38’lik bir olumsuz derecelendirmeye sahip. Ancak Britanya gişe rakamları, olumsuz eleştirileri yansıtmıyor çünkü film henüz açılış haftasında zirveye yerleşti.

Abela, Winehouse’un her yönünü yakalamak için 12 ayını harcamış ama sevilen şarkıcıyı asla tam olarak yansıtamayacağını biliyormuş: “Amy’nin pek çok farklı versiyonu var ve sanki onu ne kadar çok bilirseniz aslında o kadar az biliyorsunuz, çünkü o gerçekten her şeyi kapsayan bir insan.”