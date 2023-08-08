Amerikan Kızılhaçı, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin kan bağışı kısıtlamasını kaldırdı

Amerikan Kızılhaçı, eşcinsel ve biseksüel erkeklere yönelik ‘kan bağışı yapmasını engelleyen’ kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

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Kızılhaç, tüm potansiyel bağışçılar için geçerli olan ve bireysel bir risk değerlendirmesine dayanan yeni ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarama yönergelerini uyguluyor. Yeni FDA yönergeleri uyarınca, diğer erkeklerle tek eşli cinsel ilişkiye giren erkekler, diğer tarama kriterlerini karşıladıkları sürece bağışta bulunabilir.

CNBC’nin haberine göre daha önce, erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerin kan bağışı yapmadan önce üç ay boyunca cinsel ilişkiden uzak durması gerekiyordu. Üç aylık bekleme süresi artık, cinsel yönelimi veya cinsiyeti ne olursa olsun yeni bir partnerle veya birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girmiş veya anal seks yapmış herkes için geçerli.

Kızıl Haç yaptığı açıklamada, örgütün anal seks geçmişine dayalı bekleme süresinin gey ve biseksüel erkekleri haksız yere hedef aldığını ‘anladığını’ dile getirdi.

Mayıs ayında FDA, HIV bulaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle erkeklerle seks yapan erkekleri kan akışı için yüksek riskli olarak niteleyen yaklaşık 40 yıllık bir politikayı kaldırdı.

Eşcinsel hakları grupları ve önde gelen tıp dernekleri, bilimsel değeri olmayan ayrımcı politikaya uzun süredir karşıydı.

Eşcinsel erkekler korumalı seks yapmış olsalar bile bağış kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırken, birden fazla partnerle korunmasız seks yapmış heteroseksüel erkekler ve kadınlar yine de bağış yapabiliyordu.

1980’lerdeki AIDS/HIV krizinin ardından FDA, kan bağışı kuruluşlarına erkeklerle seks yapan erkeklerden kan almamaları talimatını vermişti. Bu politika 1985’ten 2015’e kadar yürürlükteydi.

Amerikan Tabipler Birliği bu politikanın HIV’in yeterince anlaşılmadığı dönemlerde uygulandığını ancak kan yoluyla bulaşan hastalıkların taranmasıyla ilgili teknolojilerin önemli ölçüde gelişmesine rağmen yürürlükte kaldığını dile getirdi.