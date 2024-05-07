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Yaramazlara biraz batar!

Amazon Prime ücretsiz oyunlarını duyurdu

Amazon Prime Gaming Türkiye, mayıstaki ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Görsel yapay zekayla üretilmiştir.

Amazon Prime üyelerinin ücretsiz oynayabileceği oyunlar şöyle:


  • Tomb Raider Game of the Year Edition
  • Dark City: International Intrigue
  • Fallout 3: Game of the Year Edition
  • Nine Witches: Family Disruption
  • Electrician Simulator
  • 100 Doors Games: Escape from School
  • Spirits of Mystery: Whisper of the Past
  • The Forgotten City

Prime Gaming üyelere ücretsiz oyunların yanısıra Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün ücretsiz abonelik gibi fırsatlar da sunuyor.

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