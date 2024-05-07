Amazon Prime ücretsiz oyunlarını duyurdu

Amazon Prime Gaming Türkiye, mayıstaki ücretsiz oyunlarını açıkladı.
Amazon Prime üyelerinin ücretsiz oynayabileceği oyunlar şöyle:
- Tomb Raider Game of the Year Edition
- Dark City: International Intrigue
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- Nine Witches: Family Disruption
- Electrician Simulator
- 100 Doors Games: Escape from School
- Spirits of Mystery: Whisper of the Past
- The Forgotten City
Prime Gaming üyelere ücretsiz oyunların yanısıra Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün ücretsiz abonelik gibi fırsatlar da sunuyor.