Amasra faciasında ara karar: Üç sanığa şartlı tahliye

Amasra faciası davasında yargılanan üç sanık ‘ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı’ şartıyla tahliye edildi. Diğer dört sanığın tutukluluğu devam edecek.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti. Davada aralarında dönemin Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural’ın da olduğu yedisi tutuklu 23 sanık yargılanıyordu. 7 Temmuz 2023’te açıklanan bilirkişi raporunda TTK yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.

Davanın 7’nci duruşması bugün Bartın Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada, müşteki avukatları, TTK raporuna karşı maden mühendisleri odasından bilimsel görüş alınmasını istedi.

Avukatlar, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını, tutuksuz yargılanan iş güvenliği uzmanı H.G. ile F.K’nin de tutuklu yargılanması talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘olası kastla öldürme’ suçundan yargılanan sanıklardan dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk halinin devamına, ‘bilinçle taksirle öldürme’ suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın ‘ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Heyet, 6 Ağustos’ta 8’inci duruşması görülecek dava için Maden Mühendisleri Odası’nda görüş isteyecek.