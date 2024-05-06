Altınok 10 milyon demişti: 1 milyar 755 milyon lira borç bırakmış

Keçiören Belediye Başkanı CHP’li Mesut Özarslan, Turgut Altınok döneminden kalma borcun 1 milyar 755 milyon lira olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Keçiören Belediyesi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’nın Keçiören Belediyesi AKP’den CHP geçmişti. Keçiören’in eski belediye başkanı Turgut Altınok, belediyeyi 10 milyon lira borçla devrettiğini savunmuştu.

ANKA’ya konuşan CHP’li Başkan Özarslan, belediyenin borcunu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 TL olarak açıkladı.

Borç bilgisi kalem kalem belediye binası dahil çeşitli noktalara asıldı.