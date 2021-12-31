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Yaramazlara biraz batar!

Altından TL’ye dönene stopaj sıfırlandı

Altın cinsi mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatıyla TL’ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat (kesinti) oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.


Karara göre, söz konusu hüküm, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibariyle mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ve bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak. 

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