'Altından değerli': Çin'in topladığı Ay toprağı Britanya'da incelenecek

Çin’in topladığı Ay toprağı örnekleri Britanya’ya ulaştı. Bilim insanları, Dünya ve uydusunun erken dönemlerini inceleyecek.

Fotoğraflar: NASA / BBC

BBC’nin haberine göre yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Ay’dan getirilen toprak örneklerini Çin, Britanya’ya ödünç verdi.

Milton Keynes kentindeki yüksek güvenlikli bir tesiste tutulan örneklerle ilgili Profesör Mahesh Anand “Altın tozundan daha değerli” dedi. Anand aynı zamanda malzemeyi Britanya’da ödünç alan tek bilim insanı.

Fotoğraf: BBC

TRT Haber’in aktardığına göre Anand ekibiyle birlikte tozun içindeki maddeleri analiz edecek. Analizle Ay’ın nasıl oluştuğu ve Dünya’nın erken dönemlerine dair bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması planlanıyor.

Bilim insanları, tozun Dünya’nın Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışmasıyla oluşan kalıntılardan meydana gelen Ay’ın kökenine dair kanıtları barındırdığını düşünüyor.

Örnekler, Çin’in ‘Chang’e 5’ görevi kapsamında 2020’de Ay’ın volkanik Mons Rümker bölgesine inen bir uzay aracıyla toplandı.

Araç, yüzeyden topladığı yaklaşık 2 kilo malzemeyi dünyaya getirdi.