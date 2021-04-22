Altıncı kez alkollü araç kullandı, ceza kesilince, ‘Ben terörist miyim?’ dedi

Konya’da altıncı kez alkollü araç sürerken yakalanan sürücü, ceza kesilince “Ben terörist miyim” diye çıkıştı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın haberine göre Beyşehir jandarma ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında, kendilerini görünce yolunu değiştirerek kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünü takip etmeye başladı.

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Kısa süre sonra durdurulan otomobildeki sürücü R.O.’nun ehliyetinin bulunmadığı ve 6.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerine teslim edilen R.O.’nun daha önce beş defa alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak el konulduğu tespit edildi.

Ceza kesildi

Sigorta ve muayenesi olmadığı belirlenen otomobile el koyarak trafikten men eden ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun farklı maddelerinden toplam 3 bin 800 lira ceza uyguladı.

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Gözaltına alınan R.O, polis ekiplerine, “Etmeyin, yalvarıyorum size” diyerek evrakları imzalamak istemedi, daha sonra ikna edemediği polislere “Ben terörist miyim” diye çıkıştı.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere de sinirlenen sürücü, karakola götürüldü.