Yaramazlara biraz batar!

Altın madeninde toprak kayması: Şirketin Türkiye müdürü yakalandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada şirketin Türkiye’deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

Fotoğraf: TRT Haber

İliç’teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin ‘Türkiye Ülke Müdürü’ C.D. yakalandı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altı zanlı tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi açıklamalara göre toprağın altında kalan dokuz işçi kaldı.

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.

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