Altın için 4 bin dolar tahmini

Altın fiyatları art arda rekor kırarken, yeni zirve tahmin ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan geldi.

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CNBC-e‘nin haberine göre banka, ons altının 2025’in son çeyreğinde ortalama 3 bin 675 dolara ulaşacağını, 2026’nın ikinci çeyreğindeyse 4 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyor.

Tahmine ‘bu yıl çeyrek ortalama 710 ton olan güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebinin devam etmesi’ gerekçe gösterildi.

Ons altın dün 3 bin 500 doları görmüştü. Şu an (23 Nisan/resmi tatil) 3.316,43 dolar.

Gram altın 4.079,702, dolarsa 38,2737 lira.

Tahminler ‘erken tuttu’

Uluslararası bankalar son günlerde yıl sonu ons altın tahminlerini art arda güncellemişti.

Son tahminler şöyleydi:

Goldman Sachs: 3 bin 700 dolar

UBS: 3 bin 500 dolar

Commerzbank: 3 bin dolar

Deutsche Bank: 3 bin 139 dolar

ANZ Bank: 3 bin 600 dolar

Citi Research: 3 bin 500 dolar (Gelecek üç ay tahmini)

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.