‘Altılı masa’nın dördüncü toplantısı başladı

Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle görüşmeleri sürüyor. Toplantıların bu ayki adresi Gelecek Partisi.

Fotoğraf: Diken

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğindeki toplantı, partinin genel merkezinde başladı.

Toplantının başlamasına yarım saat kala önce Davutoğlu partisinin genel merkezine geldi.

Davutoğlu liderler gelmeden önce basın mensuplarının yanına gelerek teşekkür etti.

Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Gelecek Partisi’nin genel merkezine geldi. Görüşme 19:10’da başladı.

Bugünkü görüşmede daha önce kurulan seçim güvenliği komisyonu başta olmak üzere çeşitli komisyonların çalışmaları gözden geçirilecek. Seçim gününe özel alınacak önlemler ele alınacak.

Toplantının ardından önceki toplantılarda olduğu gibi bildiri yayınlanacak.

Altı muhalefet partisinin son toplantısı 24 Nisan’da Demokrat Parti’deydi.