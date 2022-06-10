‘Altılı masa’ 128 milyar doları araştıracak

‘Altılı masa’nın kurduğu Kurumsal Reformlar Komisyonu, pazartesi günü ilk raporunu açıklıyor. Komisyonun kuracağı ekip, seçim sonrasında TÜİK verilerinden 128 milyar dolar iddiasına kadar birçok konuda inceleme yapacak.

Fotoğraf: CHP

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren altı muhalefet partisinin kurduğu Kurumsal Reformlar Komisyonu, ilk çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Komisyon, ilk raporunu pazartesi açıklayacak.

DW Türkçe’den Eray Görgülü’nün haberine göre komisyon, seçim sonrası TÜİK verileri, altın rezervi gibi konular ile 128 milyar dolar iddialarına ilişkin araştırma yapılması için anlaşmaya vardı.

Merkez Bankası’nın 2019 yılı martından itibaren faizleri düşük tutmak amacıyla rezervlerden 128 milyar dolar harcadığı iddiaları gündeme gelmişti. CHP de “128 milyar dolar nerede?” kampanyası başlatmıştı.

Diğer yandan komisyonda Merkez Bankası’nın Ankara’ya taşınması konusunda da mutabakat sağlandı.

KÖİ projeleri mercek altına alınacak

Varılan mutabakata göre Strateji ve Planlama Teşkilatı, özellikle müteahhitlere garanti ödemeleri içeren Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile ilgili çalışma yapacak.