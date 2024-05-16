Altı yıl sonra Victoria’s Secret defilesi

Victoria’s Secret defilesi yakında meraklısıyla buluşacak.

Görseller: Reuters (Arşiv)

Mücevherlerle kaplı sütyenler giymiş melek kanatlı süper modellerin yer aldığı popüler yıllık defile, yaklaşık altı yıllık bir aradan sonra bu sonbahar sezonunda yeniden yapılacak.

Şirket, Reuters’e yaptığı açıklamada, “2024 Victoria’s Secret Fashion Show, müşterilerimizin tam olarak istediği şeyleri -gösteriş, defile, moda, eğlence, kanatlar- bugün kim olduğumuzu yansıtan güçlü, modern bir mercekle sunacak” dedi.

İç çamaşırı perakendecisi VSCO.N, Instagram’da yayınladığı bir gönderide, gösteriyi tarih belirtmeden yeniden düzenleyeceğini duyurdu ve etkinliğin formatında bazı değişiklikler yapılacağının sinyalini verdi.

Gösterişli sahne düzenlemeleriyle de bilinen defilede bugüne dek Adriana Lima, Naomi Campbell ve Bella Hadid gibi en büyük modellerin yanısıra Rihanna, Taylor Swift gibi sanatçıların müzik performansları da ses getirmişti.

Ana şirket L Brands, 2019’da ‘Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmenin önemli’ olduğunu söyleyerek gösteriyi iptal etmişti. O zamanlar L Brands, pahalı iç çamaşırları nedeniyle düşen satışlar, aktivist yatırımcı baskısı ve modası geçmiş bir marka imajına ve tüm vücut tiplerini kapsamayan iç çamaşırlarına yönelik artan eleştiriler dahil bir dizi sorunla mücadele ediyordu.

2021’de L Brands iki birime ayrıldı: Bath & Body Works ve Victoria’s Secret. İç çamaşırı perakendecisindeki satışlar, bölünme sonrasında da düşmeyi sürdürdü.

Gösteriyi Kasım 2019’da durduran Victoria’s Secret, geçen yıl Amazon Prime üzerinden ‘Victoria’s Secret Dünya Turu’ adlı bir belgesel yayınlamıştı.

İlk Victoria’s Secret defilesi ise 1995’te New York City Plaza Otel’de yapılmıştı.