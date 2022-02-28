Altı parti ‘parlamenter sistem mutabakatı’nı açıklıyor

Başkanlık sistemine karşı çıkan altı muhalefet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem için uzlaştıkları mutabakat metnini açıklıyor.

Fotoğraf: Diken

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi kurmayları, aylardır belirli aralıklarla buluşarak parlamenter sistem üzerine mutabakata varmaya çalışıyordu. Son olarak altı partinin lideri, 12 Şubat’ta bir araya gelmişti.

Partilerin üzerinde uzlaştığı metin 24 sayfadan oluşuyor.

Ankara’daki Bilkent Otel’deki salona yaklaşık 700 kişi davet edildi. Davetli listesinde akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Sahnedeki ekrana yalnızca Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı yansıtıldı.

Altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının güçlendirilmiş parlamenter sistemin ayrıntılarını açıklaması sonrası parti lideri ortak mutabakat metnini imzalayacak.

CHP: ‘Kural tanımaz, yozlaşmış sistem’

Kürsüye ilk çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, mutabakatın ilk bölümü açıkladı:

* Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihî bir çalışma için bir araya geldik. Yarının Türkiye’sini inşa etmek için hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde, demokrasinin temel ilkeleri olan istişareyi ve uzlaşmayı esas alan yoğun bir çalışma gerçekleştirdik.

* Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 16 Nisan 2017 referandumu ile geçilmiştir. Türkiye siyasi tarihinin en önemli anayasa değişikliklerinden biri olmasına rağmen referandum süreci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal şartlarında gerçekleşmiştir.

* Bu dönemde demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri yok sayılmış, anayasa değişikliği geniş toplum kesimleriyle, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerin anayasa kürsüleriyle ve barolarla müzakere edilmemiştir.

* İki partinin genel başkanının belirlediği dar bir komisyon tarafından hazırlanan bu anayasa değişikliği, demokratik bir biçimde müzakere edilmeden, komisyonda ve Genel Kurul’da 41 gün gibi kısa bir sürede kabul edilmiştir.

Devletin tüm imkanları ‘Evet’ kampanyası için seferber edilmiş, muhalefet partileri ile sivil toplum örgütlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları bile kısıtlanmıştır.

* Ülkemizin neden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ihtiyacı var? Çünkü ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Bu krizin en önemli sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki keyfî ve kural tanımaz sistemsizlik ve yozlaşmış iktidardır.

‘Değerleri miras bırakacağız’

* Bizler, altı siyasi parti olarak, dünyanın ve ülkemizin demokrasi tecrübeleri ışığında, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu ve demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek ve gelecek nesillere de bu değerleri miras bırakmak için bir araya geldik.

* Söz veriyoruz: Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde, temel hak ve özgürlüklerin tamamını ve kurumsal kültürün hakimiyetini güvence altına alacağız.

* Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistemdir.

Bu sistem, devletin tüm kurumlarının hiçbir ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarına eşit mesafede olduğu çoğulcu bir sistemdir.

‘Şeffaf sistem’

* Bu sistem, kamu yönetiminde eşitlik, tarafsızlık ve liyakat ilkelerinin esas alındığı, yolsuzlukla etkin mücadele edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıklarının sağlandığı, üniversitelerin özgürleştiği bir sistemdir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemdir. Bu sistemde siyasi makamların millete hizmetten başka hiçbir amacı olmayacaktır. Bunun güvencesi de hazırlayacağımız Siyasi Etik Kanunu’dur. Sonuç olarak bizler, ortak idealimiz olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, milletimize ve gelecek nesillere barış ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

Mutabakatta öne çıkanlar…

24 sayfalık metinde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

* Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yılla sınırlanacak ve ikinci kez aday olamayacak. Cumhurbaşkanının yetkileri yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, siyasi partiye üye olamayacak.

* Yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığı hayata geçirilecek. Makul sürede yeni bir anayasa hazırlanacak ve referanduma gidilecek. Halkın Meclis’e kanun önerisi verebilmesinin önü açılacak. AKP döneminde sık kullanılan torba kanun uygulamasına son verilecek.

* Başbakanlık geri gelecek, başbakan ve bakanlar TBMM’den seçilecek. Başbakan meclisten güven oyu alacak. Kamuda ise alımlarda sözlü sınav uygulamasına son verilecek.

* Gensoru, Meclis soruşturması, kamu kurumlarının denetimi ile Meclis denetime daha açık hale getirilecek.

HSK kaldırılacak, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki ayrı yapı oluşturulacak. Adalet Bakanı Savcılar Kurulu’nda olabilecek, ancak Hakimler Kurulu’nda olamayacak.

* AYM’nin üye sayısı 21’e çıkarılacak, 19 üye seçimle, 2 üye cumhurbaşkanı atamasıyla gelecek.

Güncellenecek…