Altan Öymen: ‘İlk hedef’ malum

CHP’lilerin ve CHP’yi destekleyenlerin bundan sonraki “ilk hedef”i malum: Hepsi, bir seferberlik havası içinde, mart ayındaki yerel seçimlerin mümkün olduğu kadar çok seçim çevresinde kazanılmasına katkıda bulunmak…

Bu kurultayda bence, CHP’nin o konudaki şansı, daha da artmıştır.

Önümüzdeki yerel seçimlerinin yanında, hiç unutulmaması gereken hedef de odur: Türkiye’nin yeniden demokratikleşmesi… O hedefe ulaşmak için, anayasa değişikliği ve belirli yasa değişiklikleriyle birlikte idari değişikliklerin de gündemde tutulması… Gerektiğinde partiler ve diğer toplumsal kuruluşlarla birlikte ittifaklar da kurulabilmesi… Ama tabii, ittifaka katılması söz konusu olan partilerin ve kuruluşların belirlenmesinde gerçekçi olunması kaydıyla.

Altan Öymen’in yazısı