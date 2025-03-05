Altan Öymen: Dilerim, bu 'süreç'in sonuçları öncekilere benzemez

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AKP’nin o konudaki üslubu da Bahçeli’ninkinden farklı. Konuyla ilgili olarak kullandığı ilk cümleler şöyle: (Hürriyet’ten)

“Demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz.” “Şayet verilen sözler tutulmaz, sürekli oyalama, göz boyama, isim değiştirir gibi kurnazlıklar olursa günah bizden gider.”

“Devam eden operasyonlarımızı, taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan sürdürürüz.”

Bunlar, benim görebildiğim kadar, sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak kullandığı ilk cümleler. Muhatabıyla, “barış hareketi” başlatmaktan çok, bir kavga arefesindeki rakibine “meydan okuma” amacını taşır gibi.

Ama üslup bir yana, bir de muhalefetin kazandığı belediyelerin başkanlarının görevine son verilip yerine kayyum atanması uygulamalarının yeniden başlaması var. Onlar da devam edip gidiyor.

Ayrıca, yazar, çizer, düşün insanı, sivil toplum aktivitisti… Yani “vurmakkırmak”la ilgisi olmayıp yazmak, çizmekle uğraşan insanlar…

Bir kısmının hapiste yattıkları süre, aylarca da değil, yıllarca sürüyor. Aralarında haksızlığı tespit edilmiş karmaşık uygulamalarla “cezalandırılmış” olanlar var. Onların durumu ne olacak, bu yeni “barış süreci” içinde… O sürecin temasları, çalışmaları arasında, o konunun da ele alındığını belirten bir haber yok.

Özetle dilerim, bu “süreç”in sonuçları da daha öncekilere benzemez.

Altan Öymen’in yazısı