Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya dönüş yolculuğu başladı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin dünyaya dönüş yolculuğu başladı.

Alper Gezeravcı. (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Amerikan Ulusal Uzay Ajansı (NASA), Alper Gezeravcı’yla birlikte dört kişilik mürettebatı taşıyacak SpaceX/Axiom-3 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrıldı.

NASA sosyal medya platformu X üzerinden yolculuğu canlı yayınlıyor.

Ayrılma başarılı.



Uzun yolculuk başladı.



Yolun açık olsun @TURKastro! 🧑‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/Pnx0i5zDYo — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 7, 2024

Dragon kapsülü, dünya çevresinde dönüşe devam ederek belirlenen açı ile atmosfere girecek.

Görsel: SpaceX

Kapsülün giriş açısı, atmosfere hızla girerken yüksek ısılara dayanması için önem taşıyor. Mürettebatın dönüşü daha önce üç defa ertelenmişti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının cuma günü dönüşü tamamlaması planlanıyor.

Ekibi taşıyan kapsül, Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan yedi potansiyel noktadan birine inecek. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek. Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini yapacak. Astronotlar Houston’da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

13 deneye imza attı

Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13’te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu’na girdi.

Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deneye imza attı.

Deneylerde Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için, yeni nesil malzeme geliştirme çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra uzaydaki zorlu koşulların insan bedeninin üzerindeki etkileri ve düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıklar incelendi. Uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki daha geniş etkileri de araştırıldı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın paylaştığı bilgilere göre yapay zekanın da kullanıldığı deneylerle aynı zamanda uzay yolculuklarının kanser ve diğer bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerine dair dünya bilim literatürüne katkıda bulunacak önemli bulgular elde edilmesi bekleniyor.