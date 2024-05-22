Alpagut maden işçileri eylemde: Yer altına indiler

Çorum’un Dodurga ilçesindeki Alpagut Linyit Kömür işletmesindeki 88 işçi ‘sendikalı oldukları için işten çıkarılmaya çalışıldıklarını’ belirterek yer altında eylem başlattı.

Madeni işleten ODAŞ Grubu’na bağlı Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Madencilerin yer altına indiği an. Fotoğraflar: Alpagut halkı

Maden, 25 Ağustos 2017’de yapılan tescille Yel Enerji şirketi bünyesinde çalıştırılmaya başladı. Eylem başlatan işçiler, Alpagut köyündeki yer altı kömür işletmesinde yaklaşık yedi yıldır çalışıyor.

Haklarını alabilmek için yer altına indiklerini söyleyen işçiler eylem gerekçelerini şöyle açıkladı:

* Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı işyerinde çıplak ücret haricinde hiçbir yan hak verilmiyor. Yeraltı maden işçileri olarak bizler kendi imkanlarımızla işyerine geliyor, yemeğimizi yanımızda getiriyoruz.

* Şirket yetkililerinden en temel yan haklarımızı talep ettiğimizde herhangi bir cevap bulamadık. Aralık 2023’te DİSK’e bağlı Dev.Maden-Sen’e üye olduk. Sendikamız 2 Şubat’ta Çalışma Bakanlığı’ndan olumlu yetki belgesi aldı. Ancak işveren mahkemeye itirazda bulundu ve mahkeme süreci başladı. Özellikle yetkili olmayan bir mahkemeye başvurarak davanın uzaması sağlandı.

* Bu süre zarfındaysa iş yerinde sendikalı olan işçilere karşı sendikasızlaştırma politikaları yürütüldü. Birçok arkadaşımız işveren vekilleri tarafından sendikadan istifa etmeye zorlandı. Sendikamız ilgililer hakkında TCK’nın 118’inci maddesi gereğince suç duyurusunda bulundu. Bizlerin birlik ve beraberliği bozulmayınca işyerinde işsizlikle tehdit edildik.

* Şimdiyse Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nden aldıkları bir raporuyla 84’ü sendika üyesi olan 88 işçiyi altı ay boyunca ücretsiz izne göndermeye çalışmaktadırlar. Rapor bizlere gösterilmemekte, bir örneği tarafımıza verilmemekte.

* Rapor hakkında sözlü olarak verilen bilgiye göre yer üstünde çatlaklar var. Yeraltı madenciliğinde olağan bir durum olduğu gibi işletmenin rödovansla aldığı 2017’de bu çatlaklar mevcuttur. Bu tarihten bu yana işletme üretime devam ederken sendikalı olduğumuz için bizleri ücretli izne çıkarmak istemektedirler. Aynı zamanda sendikalı olmayan 50 arkadaşlarımızsa yeraltında çalışmaya devam etmekte, bir kısmı da işletmenin Fethiye’deki inşaatına gönderilmiştir.

* İşletmenin durdurulması söz konusu değildir. Sendikalı işçilerin işyerinden uzaklaştırılması için bir süreç işletilmektedir.

* Yetkililerden işyerindeki sendikal baskıların son bulup zorla altı aylık ücretsiz izin baskısına karşı bizlere destek olmasını talep ediyoruz.

Bu arada işçilerin aileleri de alana gelerek yer altındaki yakınlarını beklemeye başladı.