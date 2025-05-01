Alp Altınörs: Çin, Trump sayesinde neredeyse tüm dünyayla yakınlaşma imkanı buluyor

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Avrupa Birliği ile Çin arasında bir yaklaşmanın sadece ilk emarelerini görüyoruz; Trump’ın ahmaklığını ne derece sürdüreceğine bağlı olarak, AB-Çin işbirliğinde de pek ala artış görülebilir. Avrupa Birliği ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında yapılan (bizde sadece Kıbrıs’la ilgili maddesi gündem olan) ekonomik anlaşma, bir yanıyla da Çin-AB ticaretinin altyapısını kuruyor.

Diğer yandan, her ne kadar Rusya’ya tarife koymamış olsa da, Trump’ın tarifeleri ve Rusya yanlısı politikaları, Rusya ile Çin arasında bir uzaklaşmaya da sebep olmadı. Kremlin Trump’ı sevinçle karşılasa da, dış politikasında ABD başkanlarına göre değişiklik yapmak niyetinde hiç değil. Böylece Çin’in, Trump sayesinde, neredeyse ABD dışındaki tüm dünya ile yakınlaşma imkanı bulduğunu görüyoruz. ABD ise Batı yarıküreye doğru çekiliyor.

Peki Çin bu yeni şartların sunduğu stratejik imkanları değerlendirerek, para birimi Yuan’ı dolara alternatif bir rezerv haline getirebilir mi? Böylece ABD’nin dolar basma ayrıcalığı (senyoraj hakkı) sayesinde elde ettiği muazzam sermaye girişinin en azından bir kısmını elde etmeye talip olur mu? Trump cari açığı kapatırsa, dolar da dünya parası olamaz. Eğer Çin, doların sarsılan konumunu fırsata çevirip Yuan’ı tam kovertıbl yaparak rezerv parasına dönüştürebilirse, işte emperyalistler arasındaki güç dengesi o zaman gerçekten değişir.

Alp Altınörs’ün yazısı